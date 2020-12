AstraZeneca-Aktie wenig bewegt: Asthma-Mittel verfehlt Studienziel

GO

Heute im Fokus

Wall Street startet stabil -- DAX auf Erholungskurs -- Corona-Konjunkturpaket in USA beschlossen -- Bewegung im Brexit-Streit -- Bayer, Veracyte, HORNBACH, Apple, BioNTech, Zalando im Fokus

METRO: Kartellamt genehmigt mit Auflagen Real-Verkauf an Kaufland, Globus. Vodafone will Kabel Deutschland ganz. AIXTRON beruft Christian Danninger als neuen Finanzvorstand. Toyota stoppt Produktion in Frankreich und Großbritannien. Airbus ringt um milliardenschwere Aufträge von Großkundin AirAsia-X. Asthma-Mittel von AstraZeneca verfehlt Studienziel. easyJet einigt sich mit Airbus auf spätere Flugzeuglieferungen.