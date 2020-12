Pilotengewerkschaft einigt sich mit Lufthansa auf Krisentarifvertrag - Aktie zieht an

GO

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Auslieferung von BioNTech-Impfstoff beginnt -- Musk wollte Tesla an Apple verkaufen -- Daimler Trucks-IPO? -- Trump droht mit Veto bei Corona-Hilfe -- HeidelbergCement im Fokus

Russisches Gesetz gegen 'Zensur' bei Youtube und Twitter. Merck & Co liefert COVID-19-Medikament für USA. K+S erhält neue Erlaubnis für Salzentsorgung in Werra und Weser. BioNTech: Auslieferung von Corona-Impfstoff an EU-Staaten beginnt. Brexit-Handelsdeal: 'Der Irrsinn geht weiter'. Hapag-Lloyd ordert Containerschiffe für eine Milliarde Dollar. Pilotengewerkschaft einigt sich mit Lufthansa auf Krisentarifvertrag.