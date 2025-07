Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag im Minus

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 7,46 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 7,46 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,45 EUR. Bei 7,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.439.481 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR ab. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 38,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,286 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,44 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,13 Mrd. EUR – ein Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,06 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Lufthansa gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lufthansa-Aktie unter Druck: JPMorgan vor Halbjahresbericht skeptisch