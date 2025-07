Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 7,48 EUR.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 7,48 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 7,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 126.471 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 8,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,286 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,44 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 29.04.2025 vor. Das EPS lag bei -0,74 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,61 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,13 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 7,39 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

