Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 7,51 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 7,51 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 7,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,49 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.749.685 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 8,71 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,286 EUR. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,44 EUR.

Am 29.04.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,61 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,13 Mrd. EUR – ein Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Lufthansa dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,06 EUR je Aktie aus.

