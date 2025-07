Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 7,52 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 7,52 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 819.528 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 8,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,48 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 39,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,286 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 29.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,74 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,61 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 8,13 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 31.07.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,06 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Lufthansa gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lufthansa-Aktie unter Druck: JPMorgan vor Halbjahresbericht skeptisch