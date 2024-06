10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,43 Prozent im Plus bei 18.255,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich in Grün

In Tokio notiert der Nikkei 225 aktuell 1,32 Prozent höher bei 39.690,08 Punkten. (Stand: 7.57 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,12 Prozent auf 2.946,46 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich indes 0,03 Prozent stärker bei 18.077,91 Zählern.

3. Bayer-Chef Anderson sieht schnelles Vorankommen des Konzern-Umbaus

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer rechnet mit einer rascheren Umsetzung seines Umbaus. Zur Nachricht

4. VW will Milliarden in Rivian investieren - Joint Venture

Europas größter Autobauer Volkswagen will in den kommenden Jahren bis zu 5 Milliarden US-Dollar in den US-Elektroautobauer Rivian stecken. Zur Nachricht

5. FedEx-Aktie im Höhenflug: Gewinnprognose schlägt Erwartungen

Der Logistik-Konzern FedEx hat mit seinem Blick auf das neue Geschäftsjahr bei Experten für Erstaunen und Anlegern für Begeisterung gesorgt. Zur Nachricht

6. ENCAVIS schließt millionenschwere Kreditfazilität für Projekte ab

Der vor der Übernahme durch KKR stehende Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS hat eine syndizierte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 300 Millionen Euro abgeschlossen. Zur Nachricht

7. Zurich verstärkt sich mit Reiseversicherungsgeschäft für Privatkunden von AIG

Zurich übernimmt das weltweite Reiseversicherungsgeschäft für Privatkunden von AIG für 600 Millionen US-Dollar mit der Möglichkeit einer zusätzlichen Earn-out Zahlung. Zur Nachricht

8. Covestro-Chef versichert: Keine Verbindung zwischen Sparprogramm und Übernahmeplänen

Der Kunststoffhersteller Covestro sieht keinen Zusammenhang zwischen der Ankündigung konkreter Übernahmeverhandlungen und dem einen Tag später veröffentlichten Sparprogramm. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen zugelegt.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0705 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0714 Dollar festgesetzt.