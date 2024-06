DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- VW investiert Milliarden in Rivian -- Covestro-Chef beteuert keinen Zusammenhang zwischen Spar- und Übernahmeplänen -- NVIDIA, Bayer im Fokus

Nach dem Rücksetzer vom Vortag dürfte der DAX am Mittwoch zu einer Gegenbewegung ansetzen. Wie Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber der Deutschen Presse-Agentur jedoch zu verstehen gibt, bleibe der Markt jedoch eine Schaukelbörse. Es gäbe keine klare Richtung. Unternehmensseitig schlug die Meldung ein, VW wolle im großen Stil in Tesla -Rivale Rivian investieren und ein Joint-Venture gründen .

Nachdem es am Vortag bergab ging, dürften sich Anleger am Mittwoch wieder aus der Deckung wagen. Die Vorgaben sind dabei gemischt - sowohl von der Wall Street als auch aus Asien.

Anleger an den Börsen in Europa dürften sich am Mittwoch vorsichtig optimistisch zeigen.

Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones Index startete den Dienstagshandel etwas leichter und gab dann weiter nach. Bei 39.112,16 Punkten (minus 0,76 Prozent) ging der Traditionsindex in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite ging derweil bereits höher in die Sitzung und baute seine Gewinne im Anschluss weiter aus. Mit deutlichen Zuschlägen in Höhe von 1,26 Prozent (Schlussstand: 17.717,65 Einheiten) schloss der technologielastige Index.

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit uneinheitlicher Tendenz - bei der "Old Economy" ging es tendenziell abwärts, während Tech-Aktien überwiegend zulegten. Anleger agierten eher vorsichtig, da am Freitag der mit Spannung erwartete PCE-Preisindex veröffentlicht wird, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Ökonomen prognostizieren im Konsens eine Abschwächung des Preisauftriebs, was eine Zinssenkung im September wahrscheinlicher machen könnte. Am heutigen Dienstag wurde zunächst der Chicago Fed National Activity Index veröffentlicht, der sich im Mai erholte. Später folgte der Index des Verbrauchervertrauens, das im Juni einen Rückgang verzeichnet hat. Besonders Aktien im Technologiesektor konnten unterdessen etwas verlorenes Terrain zurückgewinnen.

