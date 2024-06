Marktbericht

Nach einem starken Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt geht es am Dienstag bereits wieder abwärts.

Der DAX gab zur Eröffnung um 0,14 Prozent auf 18.300,42 Punkte nach und rutschte bereits kurz darauf deutlich weiter ab. Aktuell beträgt das Minus 1,10 Prozent bei 18.123,33 Punkten. Am Vortag war der DAX noch bis an die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend herangelaufen, per Schlusskurs aber noch etwas darunter geblieben.

Damit bleibt der deutsche Leitindex vorerst auf Richtungssuche, wenngleich er sich schon ein Stück weit von den Verlusten infolge der politischen Risiken mit Blick auf Frankreich erholt hat.

Positive Impulsgeber fehlen

Nachdem sich an der Wall Street am Montag die erwartete Schwäche des Technologie-Sektors manifestiert hat, fehlt es an positiven Impulsgebern. Vor allem beim KI-Zugpferd NVIDIA setzten sich nach den Höchstkursen die Gewinnmitnahmen fort. Noch zeigen sich Marktteilnehmer nach der vorausgegangenen KI-Rally jedoch entspannt und sehen in den Gewinnmitnahmen kein Problem. An Wall Street wurde munter Sektorrotation zurück in klassische Branchen betrieben. Von den Umschichtungen in klassische Sektoren wie Energie und Versorger könnten nun auch Europas Börsen profitieren. Übergeordnet hängt jedoch bis zum Wochenende das Damokles-Schwert der Frankreich-Wahl über Europa. Auch die wichtigen PCE-Inflationsdaten aus den USA stehen erst am Freitag an, so dass der Wochenverlauf eher trendlos erwartet wird.

Gewinnwarnung von Index-Schwergewicht Airbus belastet - Auch Merck mit schlechen Nachrichten

Aber auch nicht zuletzt die deutlichen Einbußen bei der Airbus-Aktie bremsen am Dienstag den Aufwärtsdrang des deutschen Leitindex. Der Flugzeugbauer hat wegen einer Abschreibung in der Raumfahrtsparte und anhaltenden Problemen in den Lieferketten die Ziele für den Gewinn und die Auslieferungen in diesem Jahr gekappt. Die Airbus-Aktie ist ein Schwergewicht im DAX. Ein Händler sprach von einer "harschen Gewinnwarnung". Banken wie JPMorgan und RBC haben bereits die Kursziele für die Papiere gesenkt, bleiben grundsätzlich aber optimistisch gestimmt für das Unternehmen.

Auch Nachrichten der Merck KGaA kommen am Dienstag an der Börse nicht gut an. Der Pharma- und Chemiekonzern stellt bei seinem Hoffnungsträger Xevinapant zwei bereits weit fortgeschrittene Studien ein. Analysten hatten dem Krebsmedikament bislang zugetraut, ein Kassenschlager mit einem Milliarden-Umsatz zu werden. Peter Verdult von der Citigroup sprach angesichts der Hiobsbotschaft von einer "bitteren Pille".

