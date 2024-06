DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Airbus senkt Gewinn- und Auslieferungsziel 2024 -- Merck stellt Phase-III-Studien mit Krebsmittel ein -- Apple im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird mit Verlusten erwartet. Der DAX zeigt sich vorbörslich im Minus.

Auch der TecDAX wird schwächer erwartet. Der DAX befindet sich weiter auf Richtungssuche, nachdem er am Vortag bis an die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend herangelaufen war. Die Vorgaben sind gemischt. So wurden in den USA Techtitel durch die jüngste NVIDIA-Schwäche nach unten gezogen, während der US-Leitindex im Plus notieren konnte. Auch in Asien zeigt sich ein gemischtes Bild.



Anleger an den Börsen in Europa dürften sich am Dienstag zurückhalten. Der EURO STOXX 50 gibt vorbörslich nach. Es fehlt an Impulsen, um die europäischen Märkte weiter aufwärts zu schicken. Die Schwäche von Tech-Titeln lastet auf der Stimmung. So war insbesondere KI-Zugpferd NVIDIA jüngst von Gewinnmitnahmen belastet. Vor diesem Hintergrund haben Anleger mit einer Sektorrotation zurück in klassische Branchen begonnen, wodurch insbesondere Sektoren wie Energie und Versorger - auch in Europa - profitieren. Größter Unsicherheitsfaktor aktuell bleibt die Wahl in Frankreich.





Die US-Börsen schlugen im Montagshandel unterschiedliche Richtungen ein. Der Dow Jones Index beendete den ersten Handelstag der Woche mit einem Plus von 0,67 Prozent bei 39.410,87 Punkten.

Dagegen gab der NASDAQ Composite im Montagshandel ab und verlor 1,09 Prozent auf 17.496,82 Zähler. Die Anleger warten nun auf die am Freitag anstehenden neuen Preisdaten, von denen sie sich Hinweise über den Zeitpunkt einer ersten US-Zinssenkungen erhoffen. "Der Aufwärtstrend des Aktienmarktes wird sich wahrscheinlich zumindest kurzfristig fortsetzen. Die Inflationsdaten werden den Markt wahrscheinlich weiterhin positiv überraschen und der Fed ermöglichen, die geplante einmalige Zinssenkung durchzuführen", zitiert Dow Jones Newswires hierzu Marktstrategin Emily Bowersock Hill von Bowersock Capital Partners. Außerdem steht im Laufe der Woche die erste TV-Debatte zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem Herausforderer Donald Trump an.