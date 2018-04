So fährt man mit Wechselkursen Gewinne ein

Der Devisenmarkt ist der größte und liquideste Markt der Welt. Anleger schätzen besonders, dass aufgrund der Größe und der ständigen Bewegung am Markt kaum Pushing oder Marktbeeinflussung möglich ist. Und natürlich sind über Wechselkurse auch beachtliche Gewinne möglich.

Attraktiv sind dabei Devisen, die sich als besonders stabil erwiesen haben und Aufwertungspotenzial besitzen. Als interessant gelten derzeit beispielsweise die norwegische und die schwedische Krone, da deren Länder solide Staatsfinanzen ausweisen können.

Was ist eine Währung?

Eine Währung ist die von einem Staat anerkannte Geldart. Die meisten Währungen werden an den internationalen Devisenmärkten gehandelt. Der sich dort ergebende Preis wird als Wechselkurs bezeichnet.

Forderungen auf ausländische Währungen in Form von Schecks oder Guthaben heißen Devisen. Im Gegensatz dazu werden Banknoten oder Hartgeld als Sorten bezeichnet.

Devisen werden immer paarweise gehandelt - der Kauf einer Währung bedeutet immer zeitgleich den Verkauf einer anderen. Dies führt dazu, dass der Markt ununterbrochen in Bewegung ist.

Wie entstehen Wechselkursschwankungen?

Ein weltweites Netzwerk am Interbankenmarkt, der Forex Exchange-Market, ist der Handelsplatz für Währungen. Der Währungskurs wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Dabei hängt der Preis, den Anleger zu zahlen bereit sind, von deren Bewertung der betreffenden Wirtschaftsregion ab. In ihre Einschätzung fließen unter anderem die Wirtschaftsleistung des Landes, dessen Zinsniveau, die Währungsreserven sowie politische Interventionen ein.

Wie investiere ich in Währungen?

Mit Währungen Gewinne zu machen ist auf verschiedene Art und Weise möglich. Entweder nimmt man direkt am Devisenmarkt teil, indem man eine Währung in eine andere tauscht, oder man partizipiert indirekt durch verschiedene Finanzinstrumente.

Eine für Einsteiger geeignete Methode in Devisen zu investieren, ist die Eröffnung eines Fremdwährungskontos. Vergleichbar sind diese mit Tagesgeldkonten mit dem Unterschied, dass Devisenkonten in ausländischer Währung geführt werden. Neben möglichen Wechselkursgewinnen winkt hier bei manchen Angeboten zusätzlich noch ein fester Zins.

Daneben bieten sich auch Anleihen oder Bonds an. Diese so genannten Währungsanleihen sind festverzinsliche Anleihen, die in einer anderen Währung als Euro emittiert sind.

Eine weitere Anlagemöglichkeit sind etwa Devisenfonds. Hier investiert ein professioneller Fondsmanager in Geldmarktpapiere (d.h. kurz laufende Anleihen) unterschiedlicher Währungen oder tätigt Devisentermingeschäfte. Bei der Variante über börsengehandelte Indexfonds (ETFs) hängt die Rendite von der Entwicklung eines bestimmten Währungskorbs ab.

Und natürlich können Anleger auch auf Aktien in fremder Währung setzen. Neben den angestrebten Kurssteigerungen erhoffen sie sich hierbei zusätzlich noch Wechselkursgewinne.

Riesen Chance, aber nicht ohne Risiko

Schwankungen sind am Devisenmarkt an der Tagesordnung. Theoretisch reicht die mögliche Rendite von einem Totalverlust bis zu einem nach oben unbegrenzten Gewinn.

