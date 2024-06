S&P 500-Papier Aon-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Aon Aktionären eine Freude

Ausschüttung im Fokus

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Aon-Dividendenzahlung aus.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Aon am 21.06.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2,40 USD für das Jahr 2023. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 9,59 Prozent an. Somit zahlt Aon insgesamt 489,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 5,62 Prozent gestiegen.

Ausschüttungsrendite im Blick

Schlussendlich notierte das Aon-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via NYSE bei 297,46 USD. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Aon wird die Aon-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Aon-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Aon-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Das Aon-Wertpapier verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 0,83 Prozent. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 0,73 Prozent.

Aon-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aon-Kurs via NYSE 53,71 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 55,72 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Aon- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2024 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2,64 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,89 Prozent anziehen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Aon

Die Dividenden-Aktie Aon gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 64,689 Mrd. USD wert. Aon weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,27 auf. Der Umsatz von Aon betrug in 2023 13,401 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 12,60 USD.

