Kurzfristige Gefahren

Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Just Eat Takeaway den Status "Negative Catalyst Watch" gegeben, um damit auf kurzfristige Gefahren hinzuweisen.

Das Kursziel wurde vor der Berichtssaison der europäischen Essenslieferdienste zum zweiten Quartal auf 1119 Pence festgelegt, nachdem es zuletzt 1475 betragen hatte. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Die Bruttowarenvolumina (GMV) dürften sich in der Branche wahrscheinlich verschlechtern, bevor es wieder besser werde, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine strenge Kostenkontrolle, also weniger Gutscheine und Marketingaktivitäten, führten zu einer schwächeren Auftragsdynamik. Diese werde verstärkt durch die hohe Inflation für Essen zum Mitnehmen, die mit knappen Verbraucherbudgets kollidiere. Die Debatte zur Zahlenvorlage dürfte sich um Verbesserungen der GMV von den derzeit niedrigen Niveaus aus drehen. Besonders vorsichtig gestimmt ist er für Just Eat, denn hier erwartet er, dass die Markterwartungen verfehlt werden.

Die Just Eat-Aktie notiert an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 3,46 Prozent tiefer bei 11,735 Euro.

