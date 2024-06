Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittwochnachmittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,52 Prozent auf 61.482,64 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 61.802,37 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -2,73 Prozent auf 377,79 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 388,41 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,75 Prozent auf 3.369,39 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 3.394,69 US-Dollar.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 71,36 US-Dollar am Vortag auf 71,13 US-Dollar nach unten (-0,33 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um -0,94 Prozent auf 0,4711 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4756 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3924 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,42 Prozent auf 165,08 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 162,78 US-Dollar.

Indes fällt der IOTA-Kurs. Für IOTA geht es nach 0,1797 US-Dollar am Vortag auf 0,1749 US-Dollar nach unten (-2,68 Prozent).

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0043 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0041 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,0910 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0918 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0154 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0153 US-Dollar.

Zudem gibt Dash nach. Um -2,00 Prozent reduziert sich der Dash-Kurs um 17:11 auf 23,73 US-Dollar, nachdem Dash am Vortag noch 24,21 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -1,08 Prozent auf 11,36 US-Dollar, nach 11,48 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net