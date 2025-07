Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 115.360,02 US-Dollar und damit -2,54 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 118.364,24 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,2 Prozent aufweist und bei 15,50 EUR notiert.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 112,31 US-Dollar am Vortag auf 111,32 US-Dollar nach unten (-0,88 Prozent).

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3.709,47 US-Dollar) geht es um -2,10 Prozent auf 3.631,55 US-Dollar nach unten.

Nach 511,90 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagnachmittag um 4,90 Prozent auf 537,01 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Ripple-Kurs um -3,85 Prozent auf 3,023 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,144 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Dash-Kurs -1,96 Prozent schwächer bei 22,31 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 22,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Monero-Kurs um -0,55 Prozent auf 323,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 325,72 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der NEO-Kurs um -2,93 Prozent auf 6,341 US-Dollar. Gestern war NEO noch 6,533 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2001 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,1985 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -3,11 Prozent auf 0,7802 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,8053 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,4078 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,4246 US-Dollar) ist das ein Verlust von -3,96 Prozent.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0030 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0029 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0069 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0067 US-Dollar beziffert.

