Der Logistik-Konzern FedEx hat mit seinem Ausblick bei Experten für Erstaunen und Anlegern für Begeisterung gesorgt.

Der DHL-Konkurrent rechnet für das Geschäftsjahr 2024/25 (bis Ende Mai) beim bereinigten Gewinn je Aktie mit 20 bis 22 US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in Memphis mitteilte. Analysten hatten bisher im Schnitt 20,85 Dollar erwartet. Beim Umsatz kalkuliert FedEx mit einem Plus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

FedEx versucht, sich mit massiven Kosteneinsparungen inklusive Stellenabbau gegen die schleppende Nachfrage nach Logistikleistungen zu stemmen. Im neuen Geschäftsjahr will der Logistiker 2,2 Milliarden Dollar (rund 2,1 Mrd Euro) weniger ausgeben. Außerdem denkt FedEx über eine Abspaltung seines Frachtgeschäfts nach. Das Management prüfe die Rolle der Sparte im Portfolio. Laut FedEx-Chef Raj Subramaniam sei der Prozess in Gange, Details nannte er nicht.

Mit einer Abspaltung des Frachtgeschäfts könnte FedEx enormen Wert schöpfen, schrieb Barclays-Analyst Brandon Oglenski in einer ersten Reaktion. Das Segment sei nur mau gewachsen. Obendrein seien die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals so gut gewesen, wie man es sich nur wünschen konnte in einem nicht perfekten Konjunkturumfeld.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war der Konzernerlös von FedEx um knapp ein Prozent auf 22,1 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn sank allerdings trotz der Sparbemühungen um 4,5 Prozent auf 1,47 Milliarden Dollar. Im neuen Geschäftsjahr will FedEx eigene Aktien im Wert von 2,5 Milliarden Dollar zurückkaufen. Eine Erhöhung der jährlichen Dividende um 0,48 auf 5,52 Dollar je Aktie war bereits bekannt.

Goldman hebt Ziel für Fedex auf 333 Dollar - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FedEx nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 316 auf 333 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis je Aktie sei besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jordan Alliger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Umsatz des Logistikkonzerns habe die Erwartungen übertroffen.

FedEx steigen auf Jahreshoch - Anleger setzen auf Abspaltung

Abspaltungsfantasie für das Frachtgeschäft hat die Aktien von FedEx am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel auf ein neues Jahreshoch von 293 US-Dollar getrieben. Die Papiere des Logistikkonzerns kosteten damit gut 14 Prozent mehr als am Vortag an der Wall Street. Sollten sich der Konzern tatsächlich für einen Spin-off entscheiden, hält UBS-Analyst Thomas Wadewitz sogar einen Anstieg auf etwa 390 Dollar für möglich.

Zunächst kündigte das Unternehmen aus Memphis mit dem Quartalsbericht zwar nur an, alle Optionen durchzurechnen. Die US-Bank JPMorgan hat FedEx von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 296 auf 359 US-Dollar angehoben. Brian Ossenbeck von JPMorgan hält aber zumindest ein Festhalten am Status Quo inzwischen für eine unwahrscheinliche Variante. Innerhalb des Konzerns sei die Sparte nur etwa halb so hoch bewertet, wie entsprechende börsennotierte Konkurrenten.

Ossenbeck sprach daher mit "Overweight" auch gleich eine Empfehlung aus und hob sein Kursziel auf momentan am Markt führende 359 Dollar an. Möglichen Kommentaren, dass der erhöhte Umsatzausblick für 2025 im aktuellen Wirtschaftsumfeld zu aggressiv sei, nahm Ossenbeck zudem vorsorglich gleich Wind aus den Segeln.

