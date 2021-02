Mittwochshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte am Mittwoch mit einem leichten Minus starten. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex 0,31 Prozent tiefer bei 13.821,20 Punkten. Nach den jüngsten Rekorden sind die Anleger inzwischen sehr nervös geworden.

2. Börsen in Fernost tiefrot

Die asiatischen Börsen begeben sich zur Wochenmitte auf Talfahrt. Der japanische Leitindex Nikkei gibt nach der gestrigen Feiertagspause nach. Gegen 7:30 Uhr unserer Zeit verliert er 1,61 Prozent auf 29.672 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 2,44 Prozent abwärts auf 3.547 Einheiten. In Hongkong weist der Hang Seng derweil bei 29.689 Zählern ein kräftiges Minus in Höhe von 3,10 Prozent aus.

3. Telefonica Deutschland profitiert von hoher Nachfrage

Telefonica Deutschland hat im vierten Quartal bei steigenden Einnahmen auch das operative Ergebnis leicht verbessert. Der Telekomdienstleister profitierte von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Mobilfunk-Tarifen der Kernmarke O2 sowie Festnetzangeboten. Zur Nachricht

4. Aareal Bank stellt nach Verlust wieder Millionengewinn in Aussicht

Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank zeigt sich nach roten Zahlen 2020 für das neue Jahr optimistisch und erwartet die Rückkehr in die Gewinnzone. Der Zins- und der Provisionsüberschuss sollen deutlich steigen und die Risikovorsorge signifikant niedriger sein, teilte das Institut mit. Zur Nachricht

5. Square kauft Bitcoins für 170 Millionen Dollar

Der von Twitter-Chef Jack Dorsey mitgegründete und geführte US-Bezahldienst Square hat für 170 Millionen Dollar (140 Mio Euro) rund 3318 Bitcoins gekauft. Das Unternehmen gab die Investition am Dienstag nach US-Börsenschluss bekannt und bezeichnete sie als "Teil eines anhaltenden Bekenntnisses zu der Kryptowährung". Zur Nachricht

6. GameStop-Finanzchef tritt zurück

Der Videospielhändler GameStop, der im Januar durch extreme Kurskapriolen am Finanzmarkt für Aufsehen sorgte, muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Amtsinhaber Jim Bell werde den Posten am 26. März räumen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Zur Nachricht

7. Corestate hofft nach enttäuschendem 2020 auf das neue Jahr

Der Immobilien-Investmentmanager Corestate Capital will nach einem enttäuschenden Jahr 2021 wieder durchstarten. So solle der Konzernumsatz auf 235 bis 260 Millionen Euro steigen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Luxemburg mit. Zur Nachricht

8. Immobilienpreise stützen Gewinn von Instone

Der Immobilienentwickler Instone hat 2020 mehr verdient als er selbst erwartet hatte. Das bereinigte Nachsteuerergebnis dürfte rund 40 Millionen Euro betragen, teilte der SDAX-Konzern am Dienstag in Essen auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise entfernen sich von Einjahreshoch

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch etwas von ihren am Vortag erreichten gut einjährigen Höchstständen entfernt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,23 Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Vortag.

10. Euro stabil über 1,21 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2150 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Dienstagabend. Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief ruhig.

