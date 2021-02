Nach wie vor belasteten die schleppende Impfkampagne und ein wachsender Anteil der Mutationen des Coronavirus. Zudem kamen die hohen Bewertungen als schwere Last vor allem für gut gelaufene Aktien hinzu. So nehmen laut Andreas Lipkow von der comdirect bank Großinvestoren Geld vom Tisch.

Die europäischen Börsen bewegten sich am Dienstag abwärts.

Nachdem der EuroSTOXX 50 kaum verändert in den Handel eingestiegen war gab er im weiterern Verlauf ab und ging letztlich mit einem Minus von 0,29 Prozent bei 3.689,10 Punkten in den Feierabend.

Europaweit blieben die steigenden Renditen am US-Anleihenmarkt das Top-Thema am Markt. Steigende Renditen gelten als negativ für Aktien, weil sie relativ betrachtet an Attraktivität verlieren gegenüber den zudem weniger riskanten Anleihen. Daneben verteuern steigende Zinsen die Kredite der Unternehmen. Auch die Notenbanken beobachten deshalb die Sitiuation. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte schon am Montag erklärt, dass man die Entwicklung der Renditen genau verfolge.

