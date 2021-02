Iberdrola-Aktie gewinnt: Iberdrola erhöht Dividende

Auch für das laufende Jahr rechnen die Spanier mit einem Gewinnplus. Die Aktionäre sollen nun eine höhere Dividende als im Vorjahr bekommen. Iberdrola erhöhte den Umsatz um 9 Prozent auf 33,15 Milliarden, das Nettoergebnis legte auf 3,61 von 3,47 Milliarden Euro zu.

Für 2021 stellt Iberdrola einen Nettogewinn zwischen 3,7 und 3,8 Milliarden Euro in Aussicht. Bei der Dividende will Iberdrola 0,42 Euro je Anteilsschein ausschütten, das sind 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

An der Börse in Madrid gewinnt die Iberdrola-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,93 Prozent auf 10,35 Euro hinzu.

