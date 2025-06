Bernstein Research

Iberdrola SA Market-Perform

13:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 14,80 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Versorgern und sauberer Energie damit, dass die britische Strommarktaufsicht Ofgem am 25. Juni ihren Entwurf über die Stromübertragungsbestimmungen und -preisüberprüfung vorstellen will. Dies werde ein wichtiger Lackmustest für ihre These, dass die Regulierungsbehörde den Netzbetreibern entgegenkommen dürfte, die wegen des strategischen Infrastrukturausbaus in Großbritannien mit ungewöhnlich hohen Investitionen planten. Wie diese nächste Übertragungspreiskontrolle ausfalle, sei wichtig für die britischen Stromübertragungssparten von National Grid, SSE und Iberdrola./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2025 / 19:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images