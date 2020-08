Montagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX tendiert am Montag vorbörslich zeitweise 0,41 Prozent höher bei 13.086,50 Punkten.

2. Asiens Aktienmärkte in Grün

In Tokio klettert der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 1,74 Prozent auf 23.279,85 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,80 Prozent höher bei 3.430,88 Stellen. In Hongkong steigt der Hang Seng um 1,36 Prozent auf 25.767,65 Zähler.

3. BMW kappt Prestigeobjekte wie V12-Motor und Top-Diesel

BMW nimmt seine großen Verbrennermotoren aus dem Programm und spart sich die Kosten für deren Anpassung an die neue EU-Abgasnorm zum Jahreswechsel. Der bisherige V12-Top-Benziner mit 585 PS und der Top-Diesel 50d mit 400 PS und vier Turboladern werden demnach noch in diesem Jahr gestrichen. Zur Nachricht

4. Strafzinsen für Neukunden? Direktbank ING trifft Vorbereitungen

Die Direktbank ING denkt über Strafzinsen für Neukunden nach. "Derzeit haben wir keine konkreten Pläne, ein Verwahrentgelt für unsere Bestandskonten einzuführen", sagte Finanzvorstand Norman Tambach. "Wir beobachten die Marktentwicklung aber sehr genau und sehen, dass immer mehr Banken ein Verwahrentgelt für Neukonten einführen. Dementsprechend bereiten wir uns vor, auf diese Marktentwicklungen zu reagieren." Zur Nachricht

5. Siemens Energy kündigt Abbau von Kapazitäten an

Siemens Energy will nach der Abspaltung vom Mutterkonzern bald mehr Gewinn machen. "Wir haben einen klaren Plan, wie wir die Profitabilität steigern können", sagte Finanzchefin Maria Ferraro im Interview der Börsen-Zeitung. "Dazu müssen wir schneller, schlanker und flexibler werden." Zur Nachricht

6. AT&T will offenbar DirecTV-Mehrheit an Beteiligungsgesellschaft losschlagen

Der Telekom- und Medienkonzern AT&T sucht Insidern zufolge erneut nach einem Käufer für seinen mit Kundenschwund ringenden Satelliten-TV-Anbieter DirectTV. AT&T will die Mehrheit des Unternehmens an eine Beteiligungsgesellschaft veräußern, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibt. Zur Nachricht

7. Apple wirft 'Fortnite'-Macher Epic Games aus Entwicklerprogramm

Apple hat die Firma hinter dem populären Online-Spiel "Fortnite" wie angekündigt aus seinem App-Entwicklerprogramm entfernt. Das bedeutet unter anderem, dass Epic Games keine neuen Apps oder Updates mehr einreichen kann. Zur Nachricht

8. Boeing nimmt acht 787-Flugzeuge für Reparaturen aus dem Betrieb

Acht Flugzeuge des Typs Boeing 787 sind für Untersuchungen und Reparaturen aus dem laufenden Betrieb genommen worden, nachdem der Konzern Probleme bei der Verbindung von Rumpfteilen feststellt hatte. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn leicht gestiegen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 46,01 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um neun Cent auf 43,06 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter um die Marke von 1,19 US-Dollar herum notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,19 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

