BMW kappt Prestigeobjekte wie V12-Motor und Top-Diesel

Das berichtet die Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Der bisherige V12-Top-Benziner mit 585 PS und der Top-Diesel 50d mit 400 PS und vier Turboladern werden demnach noch in diesem Jahr gestrichen. Zumindest in Europa sollen beide Motoren nicht mehr angeboten werden, sagte ein Unternehmenssprecher der Automobilwoche. In Deutschland habe BMW zuletzt nur gut 100 V12 und knapp 3.300 50d-Diesel pro Jahr verkauft. "Damit ist eine Fortsetzung des Angebots nicht mehr im wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis zu den Stückzahlen", zitiert die Zeitung den Sprecher. Außerhalb Europas blieben beide Motoren dagegen vorerst im Angebot.

DJG/cln

MÜNCHEN (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com, Teerapun / Shutterstock.com