BMW Aktie News: BMW am Montagmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 84,06 EUR.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 84,06 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 83,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 323.577 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,38 EUR erreichte der Titel am 13.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 9,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 62,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 25,10 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 88,05 EUR.

Am 07.05.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,42 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Am 30.07.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,77 EUR je BMW-Aktie belaufen.

