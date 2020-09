Der deutsche Aktienmarkt konnte am Montag seine anfänglichen Gewinne nicht halten.

Der DAX eröffnete den Handel am Montag mit einem Zuwachs von 0,54 Prozent bei 13.103,93 Punkten und bewegte sich auch anschließend auf grünem Terrain. Am frühen Nachmittag fiel er jedoch erst an die Nulllinie und dann weiter in die Verlustzone zurück. Letztlich stand er bei 12.945,38 Punkten (-0,67 Prozent) und damit unter der 13.000-Punkte-Marke. Der TecDAX schaffte es einen kleinen Gewinn von 0,02 Prozent in den Feierabend zu retten (3.110,14 Punkte), nachdem er mit plus 0,4 Prozent bei 3.121,81 Zählern in die Sitzung ging.

Nach guten Vorgaben von der Wall Street und aus Asien ging es am Montag auch am deutschen Aktienmarkt zunächst aufwärts. Erholungssignale aus der chinesischen Wirtschaft stimmten auch die Anleger hierzulande zuversichtlich. Positive Nachrichten kamen auch vom deutschen Auftragseingang, der im Juli weiter gestiegen ist. Am Nachmittag sorgten dann wiederum weitere Konjunkturdaten für einen Stimmungswechsel: Die HPVI-Inflation erwies sich im August als negativ. Die Verbraucherpreise stagnierten.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken