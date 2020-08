Opposition: Aufklärung im Wirecard-Skandal noch lange nicht am Ziel

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Plus -- ADO Properties verdient operativ mehr -- Philips rudert bei Jahresausblick zurück -- Adler Real Estate plant Kapitalerhöhung -- Tesla, Apple, AT&T, Autowerte, Wirecard im Fokus

Warren Buffett kauft sich mit Milliarden in japanische Firmen ein. Credit Suisse beantragt in Spanien offenbar Vollbankenlizenz. Nestlé will US-Firma Aimmune Therapeutics übernehmen. Chinesische Banken leiden unter Corona-Krise. Corona zwingt türkische Wirtschaft in die Knie. Strafzinsen für Neukunden? Direktbank ING trifft Vorbereitungen. Veolia will Engie Anteil von knapp 30 Prozent an Suez abkaufen.