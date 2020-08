Wedbush zur Tesla-Aktie: "Perfekter Sturm" kommt auf Tesla zu

Aktien in diesem Artikel Tesla 1.864,80 EUR

-0,78% Charts

News

Analysen

• Neues Tesla-Kursziel im Bull-Case-Szenario: 3.500 US-Dollar• Starke Wettbewerbsposition in China• Bessere Prognosen als erwartet

¬ Die in Los Angeles ansässige Investmentfirma Wedbush hat eine Anpassung des Preisziels der Tesla-Aktie in einem Bull-Case-Szenario vorgenommen. Demnach könnte die Tesla-Aktie, die mittlerweile über 350 Prozent wertvoller ist als noch zu Anfang dieses Jahres, nochmal um 70 Prozent zulegen - auf bis zu 3.500 US-Dollar. Das vorherige Preisziel für ein Bull-Case-Szenario betrug 2.500 US-Dollar.

Wedbush prognostiziert starkes Wachstum in China

Ein Hauptbeweggrund für die Anpassung der Analyse ist Teslas Wettbewerbsposition in China, wo kein anderer Automobilhersteller mehr Elektroautos absetzen konnte als Tesla. Die Erholung des gesamten chinesischen Elektroautomarktes sowie die jüngsten Preissenkungen haben zu einem "perfekten Nachfragesturm" geführt, von dem der kalifornische Elektroautohersteller nun profitieren könne, wie Dan Ives, Analyst bei Wedbush, von Seeking Alpha zitiert wird. China ist ein Markt von wichtiger Bedeutung für Tesla. Die steigenden Marktanteile gegenüber den inländischen, chinesischen Wettbewerbern und dem Erfolg um die Gigafactory 3 in Shanghai werde Tesla weiterhin in die Karten spielen, so der Analyst von Wedbush. Zudem glaubt er, dass die Produktions- und Verkaufszahlen in China robust und stärker ausfallen, als es für das dritte Quartal erwartet wird.

Bessere Rentabilität und bahnbrechende Innovationen

Im ersten Betriebsjahr der Gigafactory 3 in Shanghai wird Tesla voraussichtlich 150.000 Fahrzeuge des Model 3 ausliefern können. Laut Wedbush erzielt ein Model 3, der in China verkauft wird, eine höhere Marge als ein in den USA oder in Europa verkaufter Model 3. Das könnte Teslas Rentabilität in Zukunft deutlich verbessern. Dabei könnten Wedbush zufolge bis zum Jahr 2022 bis zu 40 Prozent des Absatzes in China generiert werden, sofern Tesla es schafft, mit der Nachfrage schrittzuhalten. Bis zum Jahr 2025/2026 könnte dabei allein durch den chinesischen Markt 35 Dollar Gewinn je Aktie erwirtschaftet werden. Das Base-Case Kursziel Wedbushs ist davon jedoch unbetroffen und bleibt bei 1.900 US-Dollar.

Zudem könnte der für 22. September angekündigte "Battery Day" die eine oder andere Überraschung für die Investoren parat haben. Wedbush rechnet damit, dass hier eine Reihe von potenziell bahnbrechenden Entwicklungen und Innovation verkündet werden. Insbesondere an der Eine-Million-Meilen-Batterie soll Tesla nah dran sein. Diese Technologie ist laut Wedbush sehr weit fortgeschritten und könnte eine Lebensdauer von Jahrzehnten haben. Damit könnte Tesla zusätzlich als Batteriezulieferer für andere Elektroautohersteller fungieren und die Batteriekosten der eigenen Fahrzeuge gering halten.

Philipp Beißwanger / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com, Kevork Djansezian/Getty Images