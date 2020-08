Allianz-Aktie nach Studie unter Verlierern - Munich Re-Papier im Minus

Zum Handelsschluss gaben sie via XETRA um 2,26 Prozent auf 181,52 Euro nach. Commerzbank -Analyst Michael Haid hatte seine Kaufempfehlung für die Allianz aufgegeben, weil er bei Erstversicherern skeptisch auf die nächste Preiserneuerungsrunde blickt.

Laut Haid dürfte es Erstversicherern wie der Allianz schwer fallen, die Prämien in der Verhandlungsrunde anzuheben. Er rechnet daher mit mehr Gegenwind in diesem Branchenkreis. Optimistischer geht er an die Rückversicherer heran, bei denen er glaubt, dass sie die Versicherungspreise in der anstehenden Erneuerungsrunde dank einer hohen Nachfrage weiter erhöhen können. Unter anderem stufte er die Papiere von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft auf "Buy" hoch. Mit einem Plus von zeitweise 1,2 Prozent gehörten die Aktien der Münchener am Montag zum vorderen DAX-Drittel. Allerdings gaben auch sie letztlich 1,47 Prozent ab auf 241,70 Euro.

