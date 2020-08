Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs verteuert sich heute auf 11.542,85 US-Dollar, während er am Vortag bei 11.540,61 Dollar gestanden hatte.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich auf 270,05 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 268,36 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs verteuert sich auf 400,76 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 395,18 Dollar zu Buche.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 57,70 US-Dollar bergauf. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 57,28 US-Dollar gestanden.

Der Ripple ist am Samstag 0,2747 US-Dollar wert. So stieg der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,2719 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs verteuerte sich auf 0,1135 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 0,1094 US-Dollar wert gewesen.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 94,76 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 93,92 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 0,3603 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,3483 US-Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Samstag geklettert. Am Mittag stieg der Verge auf 0,0066 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0065 US-Dollar gelegen hatte.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,0960 US-Dollar aufwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,0958 US-Dollar gestanden.

Der NEM-Kurs steigt auf 0,1133 US-Dollar. Damit übertraf der NEM den Stand vom Vortag von 0,1085 US-Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 85,37 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 84,73 US-Dollar präsentiert hatte.

Der Kurs der Digitalwährung NEO zeigt sich heute bei 18,91 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 18,19 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net