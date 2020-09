Was Sie am Dienstag an der Börse wissen müssen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,27 Prozent höher bei 13.135,00 Punkten.

2. Asiens Aktienmärkte fester

In Tokio kann der Nikkei derzeit 0,64 Prozent auf 23.238,45 Punkte hinzu gewinnen.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,46 Prozent auf 3.307,62 Zähler hoch. In Hongkong legt der Hang Seng 0,04 Prozent auf 24.599,61 Indexeinheiten zu.

3. DB Cargo schließt Milliarden-Deal mit Siemens für neue Güterloks

Die Deutsche-Bahn-Tochter DB Cargo kauft bei Siemens in den kommenden Jahren Hunderte neue Güterloks. Zur Nachricht

4. Japans Wirtschaft noch stärker eingebrochen als angenommen

Japans Wirtschaft hat im Zuge der Corona-Krise einen noch drastischeren Rekordeinbruch erlitten als bislang erwartet. Zur Nachricht

5. Nächste Runde bei Verhandlungen über Handelsdeal nach dem Brexit

Die Verhandlungen über einen Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien nach dem Brexit gehen am Dienstag in die nächste Runde. Zur Nachricht

6. IG Metall will mit Aktionstag Kündigungen bei Airbus verhindern

Mit einem Aktionstag an den Airbus-Standorten will die IG Metall am Dienstag (11.00 Uhr) ihrer Forderung nach einem Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen Nachdruck verleihen. Zur Nachricht

7. Handelsstreit: USA erwägen wohl Verbot von Baumwolle aus der chinesischen Region Xinjiang

Die USA erwägen einem Medienbericht zufolge wegen mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen die Einfuhr von Produkten mit Baumwolle aus der Provinz Xinjiang in China zu verbieten. Zur Nachricht

8. Erholung am Frankfurter Flughafen kommt auch Anfang September nicht voran

Am Frankfurter Flughafen hat die Erholung des Passagierverkehrs in der Corona-Krise Anfang September einen weiteren Rückschlag erlitten. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken weiter

Der Ölpreise haben die Kursverluste der vergangenen Handelstage auch am Dienstag fortgesetzt. Vor allem mit der Notierung für Rohöl aus den USA ging es am Morgen kräftig nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 41,91 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen deutlich stärker um 81 Cent auf 38,96 Dollar.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung nur noch knapp über 1,18 US-Dollar bei 1,1805 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

