LSE will für Borsa Italiana offenbar bis zu 3,7 Milliarden Euro haben. easyJet fährt Flugangebot wegen Reisewarnungen und Quarantäneregeln zurück. DB Cargo schließt Milliarden-Deal mit Siemens für neue Güterloks. Nächste Runde bei Verhandlungen über Handelsdeal nach dem Brexit. IG Metall will mit Aktionstag Kündigungen bei Airbus verhindern.

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in einer engen Range um die Nulllinie. Der DAX startete 0,2 Prozent stärker bei 13.126,23 Punkten in den Handel, fällt jedoch nur kurze Zeit später ins Minus. Auch der TecDAX wies zum Handelsbeginn einen Zuwachs von 0,16 Prozent auf 3.079,47 Zähler aus, zeigt sich anschließend jedoch tiefer. Nach dem Kursplus vom Montag kommt es am Dienstag zunächst zu einer Stabilisierung. Weiterhin hoffen Anleger auf die lockere Geldpolitik der EZB. Daneben gerät der das Abkommen zwischen der EU und Großbritannien nach der Brexit-Übergangsphase vermehrt in den Blick der Anleger. Auch der Start der US-Börsen wird mit Spannung erwartet. Kommt es dort ebenfalls zu gewinnen, scheint es sich bei den Verkäufen letzte Woche lediglich um Gewinnmitnahmen gehandelt zu haben. Hagelt es jedoch Verluste, spricht dies für eine längere Korrektur. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Märkten sind am Dienstag weiter positiv gestimmt. Der EuroSTOXX 50 wies nur Börseneröffnung ein minimales Plus von 0,02 Prozent auf 3314,85 Einheiten aus. Anschließend fällt das Börsenbarometer jedoch in die Verlustzone. Nachdem es am Vortag kräftig nach oben ging, stabilisieren sich Europas Märkte am Dienstag zunächst auf hohem Niveau. Dabei wird insbesondere auf die US-Börsen geachtet werden, die am Montag aufgrund des Labor Days geschlossen blieben. Hier entscheidet sich, ob es sich bei dem Ausverkauf der letzten Woche lediglich um Gewinnmitnahmen oder den Beginn einer Korrektur gehandelt habe. Aber auch ein Deal zwischen der EU und Großbritannien für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase rückt wieder vermehrt in den Fokus der Anleger und sorgt für etwas Unruhe. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Montag bleiben die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Der Dow Jones schloss die Freitagssitzung 0,56 Prozent schwächer bei 28.133,58 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging zuletzt 1,27 Prozent tiefer bei 11.313,13 Indexpunkten aus dem Handel. Am Montag ruht der US-Handel aufgrund des Labor Days. Die Administration rund um US-Präsident Donald Trump erwägt unterdessen neue Exportbeschränkungen für Chinas Chipindustrie. Laut einer Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, das an den Überlegungen beteiligt ist, werden derzeit Gespräche darüber geführt, ob Semiconductor Manufacturing International, kurz SMIC, auf eine entsprechende Liste des Handelsministeriums aufgenommen werden soll. Das Unternehmen müsste sich dann schwierigen Überprüfungen unterziehen, was in der Vergangenheit auch Huawei in Existenznöte gebracht hatte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken