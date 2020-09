Ausverkauf an US-Börsen: US-Techaktien mit Kursrutsch

Der Dow Jones büßte zum Handelsbeginn 0,75 Prozent auf 27.925,23 Punkte ein und verlor im Anschluss deutlicher an Boden. Am Ende ging es es um 2,25 Prozent auf 27.501,42 Punkte nach unten. Ungleich deutlicher verloren die Techwerte an der NASDAQ. Der NASDAQ Composite kam massiv unter die Räder und schloss mit einem Abschlag von 4,11 Prozent bei 10.847,69 Punkten.

Die sogenannten FAANG-Aktien Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google rutschten dabei massiv ab. Auch Tesla-Aktien standen stark unter Verkaufsdruck, nachdem US-nachbörslich am Freitag bekannt wurde, dass es dem E-Autobauer nicht gelang in den S&P 500 aufzusteigen. Während der Elektroautobauer eine Kapitalerhöhung abschloss und überraschend den Aufstieg in den S&P 500 verpasste, wechselten Anleger innerhalb der Branche für batteriebetriebene Fahrzeuge die Pferde - und setzten dabei auf das Unternehmen Nikola.

Dessen Papiere schossen am Dienstag um fast die Hälfte nach oben. Sie wurden dabei befeuert vom Einstieg des Autoherstellers General Motors, der elf Prozent der Nikola-Aktien übernimmt. Für Experte Joseph Spak vom Analysehaus RBC nehmen die Risiken hinsichtlich des Geschäftsmodells mit dem Einstieg eines weiteren starken Partners erheblich ab.

"Der jüngste Ausverkauf ist unverändert eine Korrektur, ein Rückfall war nahezu unvermeidlich geworden", schrieb Analyst Mathieu Savary vom Analysehaus BCA Research in einer Einschätzung. Aktien wachstumsstarker Unternehmen seien zuletzt geradezu senkrecht und ihre Bewertungen furios gestiegen.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

