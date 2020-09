Kursrutsch bei Apple-Aktie, Amazon-Aktie & Co. geht weiter

Zu spüren bekamen die anhaltende Korrektur vor allem die Papiere von Apple Amazon und Microsoft , die am Dienstag nochmals um 3,5 bis 4,5 Prozent an der NASDAQ absackten. Apple haben seit dem Rekordhoch am Mittwoch bei knapp 138 US-Dollar nun fast 17 Prozent an Wert verloren.

Im NASDAQ 100 üben die vorgenannten Werte gemeinsam mit Aktien aus der Halbleiterbranche, die am Dienstag auch besonders stark unter Druck blieben, ein hohes Gewicht aus. Das technologielastige Kursbarometer fiel denn auch weiter überdurchschnittlich stark um 3,3 Prozent auf 11 241,132 Zähler. In der Vorwoche gipfelte die Rekordrally noch über 12 000 Punkten. Nun erreichte er ein Tief seit Mitte August. Eine Erholung im späteren Freitagshandel erwies sich so für ihn als Strohfeuer. Am Montag hatte der Handel in den USA geruht.

