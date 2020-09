Engie prüft Alternativen von Suez zu Veolia-Offerte - Aktien gefragt

Das sagte Engie -Chef Jean-Pierre Clamadieu in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender France Info.

Veolia hat Engie vor kurzem angeboten, dem Unternehmen seine Beteiligung von 29,9 Prozent an Suez für 2,9 Milliarden Euro abzukaufen, ein erster Schritt in Richtung einer möglichen vollständigen Übernahme von des Abfallentsorgers. Nach Ansicht von Suez wirft die Offerte von Veolia jedoch eine Reihe von Bedenken auf. Dabei geht es um Themen wie Beschäftigung sowie Wasserbehandlung und -verteilung in Frankreich.

"Wenn das Suez-Team einen anderen Plan entwickeln will, werden wir ihn sorgfältig prüfen", sagte Clamadieu in dem Interview. "Es ist nur so, dass die Zeit drängt, und sie müssen sich wirklich schnell an die Arbeit machen."

Im Pariser Handel kletterte die Engie-Aktie am Montag zuletzt um zeitweise 3,22 Prozent auf 12,01 Euro, während sich die Suez-Aktien mit Plus 0,6 Prozent auf 15,21 Euro kaum bewegten. Auch Veolia konnte um 2,02 Prozent auf 19,94 Euro zugewinnen.

DJG/DJN/sha/thl

Dow Jones Newswires

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images