Was Sie am Dienstag an der Börse wissen müssen

Der DAX dürfte am Dienstag leichter starten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei präsentiert sich gegen 07:00 MEZ 0,48 Prozent fester bei 24.959,72 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,26 Prozent auf 3.365,09 Einheiten runter.

3. Nordex rechnet 2020 mit deutlichem Umsatzplus - Höhere Ziele für 2022

Der Windanlagen-Hersteller Nordex wittert in der Corona-Krise die Chance auf bessere Geschäfte und setzt sich für 2020 und die kommenden Jahre neue Ziele. Zur Nachricht

4. Schaeffler stellt wieder Prognose auf - Aktie nachbörslich etwas fester

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler wagt angesichts der jüngsten Erholung in seinem Geschäft wieder eine Prognose für das laufende Jahr. Zur Nachricht

5. thyssenkrupp-Aktie haussiert nachbörslich: thyssenkrupp könnte wohl Staatshilfe erhalten

Aktien von thyssenkrupp haben am Montag im nachbörslichen Aktienhandel die Gewinne aus dem XETRA-Handel noch etwas ausgebaut. Zur Nachricht

6. Henkel bekräftigt Prognose für 2020

Henkel hat im dritten Quartal 2020 nach endgültigen Zahlen den Umsatz organisch um 3,9 Prozent gesteigert und dabei von einer Trendumkehr in den Segmenten Beauty Care und Adhesive Technologies sowie einer beschleunigten Nachfrage nach Wasch- und Reinigungsmitteln während der Corona-Pandemie profitiert. Zur Nachricht

7. Tilray-Aktie nachbörslich gefragt - Tilray-Zahlen überzeugen

Für Anleger des Cannabis-Unternehmens Tilray wurde es am Montag nach US-Börsenschluss spannend. Zur Nachricht

8. Beyond Meat enttäuscht auf ganzer Linie - Beyond Meat-Aktie nachbörslich mit 25 Prozent Kurseinbruch

Der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat hat im dritten Quartal stark unter der Corona-Krise gelitten und die Erwartungen massiv verfehlt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben nach der Rally vom Vortag am Dienstag im frühen Handel nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,95 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 54 Cent auf 39,75 Dollar.

10. Euro hält sich über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1830 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

