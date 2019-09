Was Sie am Donnerstag an der Börse wissen müssen

Der DAX präsentiert sich rund eine Stunde vor Handelseröffnung kaum verändert bei zeitweise 12.389,20 Punkten.

2. Börsen in Asien ohne gemeinsame Tendenz

In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei gegen 8.00 Uhr MESZ 0,42 Prozent auf 22.052,78 Punkte.

In China präsentiert sich der Shanghai Composite derweil marginale 0,09 Prozent tiefer bei 2.983,07 Zählern. In Hongkong verbucht der Hang Seng dagegen ein deutliches Minus von 1,32 Prozent auf 26.401,20 Einheiten.

3. US-Notenbank Fed senkt Leitzins - Trump übt weitere Kritik

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) an der Zinsschraube gedreht. Zur Nachricht

4. Airbus zeigt mögliche Verstöße von Mitarbeitern bei Behörden an

Airbus hat bei den deutschen Behörden ein mögliches Fehlverhalten mehrerer Angestellter angezeigt. Zur Nachricht

5. Gläubiger machen Weg für Sanierung von GERRY WEBER frei

Der ums Überleben kämpfende Modehersteller GERRY WEBER ist nach eigener Einschätzung bei der finanziellen Sanierung einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Zur Nachricht

6. BoJ signalisiert mögliche geldpolitische Maßnahmen im Oktober

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Geldpolitik bei ihrer am Donnerstag beendeten Ratssitzung nicht angerührt. Zur Nachricht

7. Microsoft-Aktie: Microsoft plant Aktienrückkauf in zweistelliger Milliardenhöhe

Der Softwarekonzern Microsoft will erneut Milliarden an seine Aktionäre verteilen. Zur Nachricht

8. E.ON vollzieht Erwerb der innogy-Anteile von RWE

Nach der Freigabe durch die EU-Kommission sind die bislang von RWE gehaltenen Anteile an innogy auf E.ON übergegangen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,72 US-Dollar. Das waren 12 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 17 Cent auf 58,28 Dollar.

10. Euro erholt sich

Der Euro hat sich am Donnerstag etwas von seinen Verlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,1035 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

