Was Sie am Mittwoch an der Börse wissen müssen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsstart zur Wochenmitte schwächer bei zeitweise 13.426 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Rot

Der Nikkei sinkt um 07:30 Uhr MEZ 0,45 Prozent auf 23.916,58 Punkte. Zeitgleich verliert der Shanghai Composite 0,52 Prozent auf 3.08,72 Einheiten, während der Hang Seng 0,60 Prozent tiefer bei 28.712,31 Zählern notiert.

3. METRO steigert Umsatz - Prognose unverändert

Hierzu trugen vor allem Asien, Osteuropa ohne Russland und Westeuropa ohne Deutschland bei. Im Auftaktquartal des vorherigen Geschäftsjahres war METRO flächenbereinigt um 2,1 Prozent gewachsen. Zur Nachricht

4. Landesregierung berichtet über den Stand der Pläne von Tesla

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) gibt dem zuständigen Landtagsausschuss einen Überblick über den Stand der geplanten Ansiedlung des US-Elektroautobauers Tesla. Zur Nachricht

5. Mega-Deal in Gefahr: US-Prozess um T-Mobile-Fusion vor dem Finale

Der US-Prozess um die kartellrechtlich umstrittene Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Rivalen Sprint wird für die Deutsche Telekom zur Zitterpartie. Zur Nachricht

6. Trump erhöht Druck auf Apple im Streit um iPhone-Hintertüren

Trump schrieb am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter, seine Regierung helfe Apple in Handelsfragen und anderen Belangen "die ganze Zeit". Dennoch weigere sich der Konzern, Behörden den Zugang zu verschlüsselten Telefonen zu ermöglichen, "die von Mördern, Drogendealern und anderen gewalttätigen kriminellen Elementen" benutzt würden. Zur Nachricht

7. Fraport sieht in Frankfurt 2019 Passagierplus

Die Fraport AG hat bei ihrem wichtigsten Flughafen Frankfurt 2019 mehr Passagiere befördert als im Vorjahr. Zur Nachricht

8. Microsoft schließt Windows-Schwachstelle nach NSA-Hinweis

Der Hinweis kam vom US-Abhördienst NSA, der die Schwachstelle entdeckte und dem Software-Konzern Microsoft meldete. Zur Nachricht

9. Nordex steigert 2019 Auftragseingang kräftig - Schlussquartal schwächer

Der Windanlagenbauer Nordex hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Aufträge eingeworben als im Vorjahr. Zur Nachricht

10. Euro weiter über 1,11 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,1135 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1115 Dollar festgesetzt.

