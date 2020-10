Was Sie am Mittwoch an der Börse wissen müssen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,28 Prozent tiefer bei 12.870,50 Punkten.

2. Asiens Aktienmärkte uneins

Der Nikkei verliert derzeit 0,02 Prozent auf 23.429,18 Punkte.

Feiertagsbedingt ruht der Handel in Shanghai weiterhin. Zuletzt hatte der Shanghai Composite am vergangenen Mittwoch 0,20 Prozent auf 3.218,05 Punkte verloren.

In Hongkong kann der Hang Seng aktuell 0,91 Prozent auf 24.198,26 Zähler steigen.

3. Telefonica verlängert Festnetz-Kooperation mit Deutscher Telekom

Durch eine Fortsetzung der Glasfaser-Kooperation mit der Deutschen Telekom will der Telekommunikationsanbieter Telefonica Deutschland (O2) auch künftig schnelles Internet anbieten. Zur Nachricht

4. Pfizer, BioNTech & Co.: US-Gesundheitsbehörde verschärft Zulassungskriterien für COVID-19-Impfstoffe

Die US-Gesundheitsbehörde FDA schraubt die Anforderungen für die Zulassung von Coronavirus-Impfstoffen nach oben. Zur Nachricht

5. Corona-Krise setzt Levi's zu - aber Quartalsgewinn dank Online-Boom

Der Jeans-Hersteller Levi Strauss (Levi's) hat im Sommer trotz starker Belastungen durch die Corona-Pandemie wieder schwarze Zahlen geschrieben. Zur Nachricht

6. Erwerb von Aroundtown-Aktien: Anleger-Schutzgemeinschaft fordert von TLG Prüfung

Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger fordert von der TLG Immobilien AG eine Sonderprüfung wegen möglicherweise zu teuer erworbener Aroundtown-Aktien. Zur Nachricht

7. Dialog Semiconductor rechnet im dritten Quartal mit mehr Umsatz als bisher

Der Chipentwickler Dialog Semiconductor hat im dritten Quartal offenbar mehr verkauft als selbst erwartet. Zur Nachricht

8. Continental verhandelt über den Verkauf von Geschäftsteilen

Der Autozulieferer Continental plant im Zuge seines Sparprogramms den Verkauf von Unternehmensteilen. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen

Der Ölpreise notieren nach den Aussagen Trumps zur Verschiebung eines Corona-Konjunkturpakets auf nach den Präsidentschaftswahlen tiefer. Am Mittwochmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,96 US-Dollar. Das waren 0,69 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,81 Cent auf 39,86 Dollar.

10. Euro tendiert seitwärts

Der Euro hat sich am Mittwoch in den ersten Handelsstunden kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung Euro kostete am frühen Morgen 1,1734 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com