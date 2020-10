Der DAX entwickelte sich nach einem freundlichen Start volatil, konnte letztlich aber 0,61 Prozent stärker bei 12.906,02 Punkten in den Feierabend gehen. Auch der TecDAX wechselte nach einer festeren Börseneröffnung im weiteren Verlauf mehrfach das Vorzeichen, jedoch ging er am Abend mit einem Verlust von 0,41 Prozent bei 3.110,47 Zählern aus dem Handel.

Anleger in Deutschland griffen am Dienstag wieder zu.

Am Dienstag zeigten sich die Anleger an den europäischen Märkten in Kauflaune.

Der EuroSTOXX 50 rutschte nach einem freundlichen Start vorübergehend ins Minus, konnte sich dann aber wieder vorarbeiten und schloss letztlich mit einem Zuwachs von 0,41 Prozent bei 3.233,30 Punkten.

Positive Vorgaben kamen aus den USA und Asien. Hier wurde die scheinbar sehr schnelle Genesung des US-Präsidenten Donald Trumps von Corona mit Erleichterung aufgenommen. Daneben wurde auf die Auftragseingänge geschaut. Diese fielen für Deutschland positiv aus.

