Fresenius Helios übernimmt medizinische Versorgung von Hotelgästen in Spanien

Die zu Helios gehörende spanische Klinikguppe Quironsalud hat der Mitteilung zufolge mit Vincci Hotels eine Vereinbarung über die Krankenversicherung für Gäste in allen Unterkünften in Spanien unterzeichnet.

Der Service umfasst bei Bedarf medizinische Versorgung rund um die Uhr, per Videoanruf, persönlich oder auch per Arztbesuch im Hotel. Dieser Service werde Hotelgästen in mehreren Sprachen angeboten.

Einem Fresenius-Sprecher zufolge funktioniert das Angebot wie eine private Zusatz-Krankenversicherung über das Hotel. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht.

