Eli Lilly-Aktie steigt: Notfallzulassung für COVID-19-Medikament beantragt

Der Medikamentenkandidat LY-CoV555 solle in einer Monotherapie bei Patienten mit einem erhöhten Risiko und leichten bis mittelschweren Corona-Erkrankungen verwendet werden, teilte Eli Lilly and am Mittwoch in Indianapolis mit. Im November solle dann ein Antrag auf eine Notfallzulassung zur Kombinationstherapie eingereicht werden. Der Konzern begründete das mit den Daten aus Medikamententests.

An der NYSE steigt die Eli Lilly-Aktie derzeit um 2,38 Prozent auf 147,51 Dollar.

/ngu/mis

