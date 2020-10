Widerstand bei 12.900 hält: DAX beendet Handel freundlich

Der DAX hat nach einem Zick-Zack-Kurs den Mittwoch fester bei 12.928,57 Punkten geschlossen und damit ein Plus von 0,17 Prozent verzeichnet.

Der Stopp der Verhandlungen über ein weiteres US-Konjunkturpaket wurde allerdings von den Anlegern mit Gelassenheit aufgenommen. Börsianer verwiesen dagegen auf charttechnische Gründe. "Der DAX kämpft weiter mit der Marke von 12 900 Punkten", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect bank.

Auf kurze Sicht liegen laut der Privatbank Donner & Reuschel im DAX bei etwa 12.900 und 13.000 Zählern Widerstandsmarken. Technisch unterstützt werde der Index zugleich bei 12.800 Punkten, weshalb ein Handel in dieser engen Spanne vorerst an der Tagesordnung bleiben dürfte.

Die Gelassenheit der Anleger angesichts der Anweisung von US-Präsident Donald Trump am Vorabend, bis nach der Präsidentschaftswahl im November nicht mehr mit den Demokraten über weitere Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Viruskrise zu verhandeln, begründeten Marktteilnehmer mit zweierlei Argumenten. Nur wenige hätten noch mit einem Deal vor der Wahl gerechnet", sagte Axi-Analyst Milan Cutkovic. Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda sieht in Trumps Vorgehen indes nur die "übliche Verhandlungstaktik" des US-Präsidenten: die Gegenseite verschrecken, um so bessere Bedingungen für sich zu erreichen.

