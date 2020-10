Rheinmetall soll britische Spürpanzer-Flotte modernisieren - Aktie fällt trotzdem deutlich

Über die Joint-Venture Gesellschaft Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) solle die britische Spürpanzer-Flotte und ein zugehöriger Ausbildungssimulator modernisiert werden, teilte der Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mit. Nach Rheinmetall -Angaben ist der ABC-Spürpanzer Fuchs in der Lage, Bedrohungen durch chemische, biologische, radiologische und nukleare Kampfstoffe aufzuspüren.

Aktuell fällt die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel um 2,34 prozent auf 76,76 Euro.

/ngu/ssc/fba

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

