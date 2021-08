Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX gibt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke leichte 0,15 Prozent ab auf 15.738,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost mit Aufschlägen

Der japanische Leitindex Nikkei schloss am Freitag mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 27.820,04 Punkten. Hier findet wegen des Ausgleichstags für den "Tag des Berges" am heutigen Montag kein Handel statt. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 1,07 Prozent nach oben auf 3.495,27 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 0,70 Prozent hinzugewinnt auf 26.363,16 Einheiten.

3. NAB übernimmt australisches Privatkundengeschäft der Citigroup

Die National Australia Bank Ltd (NAB) übernimmt das australische Privatkundengeschäft der Citigroup. Zur Nachricht

4. Buffett-Holding Berkshire Hathaway schreibt erneut kräftigen Gewinn

Die Erholung von der Corona-Krise hat der Investmentgesellschaft von US-Staranleger Warren Buffett, Berkshire Hathaway, im zweiten Quartal zu deutlich mehr Gewinn verholfen. Zur Nachricht

5. United Internet beschließt Aktienrückkaufprogramm in Millionenhöhe

Das Programm soll sich auf ein Volumen von 160 Millionen Euro belaufen. Dies hat der Vorstand am Freitag mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, wie United Internet mitteilte. Zur Nachricht

6. Saudi Aramco-Gewinn klettert deutlich

Der Ölkonzern Aramco hat seinen Gewinn im Zuge der weltweit anziehenden Konjunktur und steigender Ölpreise deutlich erhöht. Zur Nachricht

7. VW-Chef sieht großes Job-Potenzial in Autoindustrie

Die Umwälzungen in der Autobranche werden auch aus Sicht des Volkswagen-Konzernchefs beträchtlich sein - Herbert Diess warnt jedoch vor einer Dramatisierung der Job-Folgen. Zur Nachricht

8. Carlyle will Schaltbau übernehmen

Der Münchner Verkehrstechnikspezialist Schaltbau steht vor der Übernahme durch den US-Finanzinvestor Carlyle. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach - Starker US-Dollar belastet

Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen und habe damit an die kräftigen Verluste vom Freitag angeknüpft. Nach wie vor werden die Notierungen am Ölmarkt durch einen starken US-Dollar nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA belastet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,41 US-Dollar. Das waren 1,29 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,32 Dollar auf 66,96 Dollar.

10. Euro stabilisiert sich nach jüngsten Kursverlusten

Der Euro hat sich am Montag wenig verändert und sich damit nach Verlusten der vergangenen Woche stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1763 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1807 Dollar festgesetzt.

