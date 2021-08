Asiens Börsen mit Aufschlägen -- Buffett-Holding Berkshire Hathaway erneut mit kräftigem Gewinn -- Saudi Aramco-Profit klettert deutlich -- Carlyle will Schaltbau übernehmen

Nach der jüngsten Annäherung an sein Rekordhoch ließ es der deutsche Leitindex langsam angehen. Am Nachmittag wurde der wegweisende US-Arbeitsmarktbericht vorgelegt, der optimistische Daten lieferte.

So eröffnete der DAX etwas höher und lag auch anschließend leicht in der Gewinnzone. Zeitweise schaffte er den Sprung über die 15.800-Punkte-Marke. Das bisherige Allzeithoch aus dem Juli liegt bei 15.810,68 Zählern. Die Handelswoche beendete der Leitindex dann jedoch nur noch 0,11 Prozent fester bei 15.761,45 Punkten. Dagegen musste der TecDAX letztlich 0,74 Prozent auf 3.787,11 Indexeinheiten abgeben, nachdem er quasi unverändert gestartet war.

Der deutsche Leitindex zog am Freitag leicht an.

Trotz des am Nachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktberichts blieb es ruhig. Da dieser Signalwirkung für die weitere Geldpolitik der Fed haben könnte, wollten viele Investoren bis dahin kein Risiko eingehen.

So startete der EuroSTOXX 50 unverändert, notierte dann aber etwas höher. Zur Schlussglocke wies er einen Zuschlag von 0,32 Prozent auf 4.174,54 Punkte aus.

Die europäischen Aktienmärkte präsentierten sich am Freitag freundlich.

Der Dow Jones eröffnete marginal fester und schloss um 0,41 Prozent höher bei 35.209,49 Zählern. Bei 35.246,79 Indexeinheiten markierte er zeitweise ein neues Allzeithoch. Der NASDAQ Composite hingegen verlor bereits zum Start und hielt sich am Ende des Handels weiterhin mit minus 0,40 Prozent bei 14.835,76 Punkten in der Verlustzone auf.

Die Börsen in Fernost verbuchen zum Wochenstart Gewinne.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss am Freitag mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 27.820,04 Punkten. Hier findet wegen des Ausgleichstags für den "Tag des Berges" am heutigen Montag kein Handel statt.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 1,11 Prozent nach oben auf 3.496,58 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 0,78 Prozent hinzugewinnt auf 26.384,15 Einheiten.

Die Blicke der Anleger richten sich noch auf die starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die einerseits die Konjunkturhoffnung beflügeln, andererseits Sorgen wegen einer anstehenden geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank befeuern.

