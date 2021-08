Uber-Konkurrent: Bolt wird mit fast 5 Milliarden US-Dollar bewertet

Aktien in diesem Artikel Uber 37,79 EUR

• Nach Problemen durch Corona-Krise: Bolt wächst in den letzten Monaten schnell• Geschäft mit Lebensmittellieferung im Fokus• Bolt kann seine Bewertung mehr als verdoppeln

Der Uber-Konkurrent Bolt, der als Taxi-Hailing-App "Taxify" in Estland begonnen hatte, bietet inzwischen viele verschiedene Dienstleistungen, wie zum Beispiel Essenslieferungen, Carsharing sowie Elektroroller- und Fahrradverleih an.

Schwierige Zeiten

Wie andere Ride-Hailing-Unternehmen machte die Corona-Krise auch Bolt zunächst zu schaffen. "Vor einem Jahr gerieten wir in die größte Krise, die das Unternehmen je erlebt hatte", sagte Markus Villig, CEO und Gründer von Bolt, gegenüber CNBC. "Wir haben über 80 % verloren, da alle Städte gesperrt wurden und Mitfahrgelegenheiten immer noch das Kerngeschäft waren." In den vergangenen Monaten konnte das Unternehmen dann aber schnell wachsen und hat jetzt mehr als 75 Millionen Nutzer in 45 Ländern in Europa und Afrika. "Was in den letzten 18 Monaten passiert ist, ist, dass wir jetzt ein ganz anderes Unternehmen sind", so Villig. "Der Ride-Hailing hat sich seither bereits vollständig erholt. Delivery hat sich von einem relativ kleinen Unternehmen zu einem der am schnellsten wachsenden Lebensmittellieferunternehmen in Europa entwickelt."

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor wartet allerdings bereits, nachdem der Oberste Gerichtshof in Großbritannien entschied, dass Uber-Fahrer wie Arbeitnehmer behandelt werden sollen und somit auch Anspruch zum Beispiel auf Mindestlohn und Urlaubsgeld haben. Für Bolt, das ein ähnliches Geschäftsmodell wie Uber betreibt keine einfache Situation.

Fokus auf Lebensmittellieferungen

Vor allem sein Geschäft mit Lebensmittellieferung will Bolt weiter ausbauen und plant, wie CNBC berichtet, Lebensmittel in 15 Minuten zu liefern. Diesen Service wolle das Unternehmen in den nächsten Monaten in zehn europäischen Ländern einführen. Da der Markt mit Lebensmittellieferung in Europa ein hart umkämpfter Markt ist, benötige Bolt Villig in den nächsten Jahren Investitionen in Milliardenhöhe. Das Unternehmen ziele nämlich darauf ab, eine "Super-App" mit mehreren Diensten in verschiedene Branchen zu werden.

Bolt nimmt in Finanzierungsrunde 713 Millionen US-Dollar ein

Laut Villig werde der Kapitalbedarf enorm sein. "Wir sind uns bewusst, dass wir in den nächsten Jahren Milliarden von Finanzmitteln aufbringen müssen, um hier zu beschleunigen. Andernfalls wird es einfach zu langsam sein, unsere Mission zu erfüllen", zitiert CNBC den Bolt-CEO.

Mit seiner Finanzierungsrunde, in der das Unternehmen kürzlich 713 Millionen US-Dollar an neuen Finanzmitteln gesammelt hat, macht Bolt nun einen Schritt in die richtige Richtung. Seinen Marktwert konnte Bolt seit der letzten Bewertung, die bei 2 Milliarden US-Dollar lag, auf 4,75 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln.

