Uber Aktie News: Uber gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 93,89 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 93,89 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,98 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,63 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 260.514 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 27.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,52 Prozent. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,99 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 41,43 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 07.05.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,53 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Starker Sektor trotzt Marktturbulenzen: In diesen S&P 500-Aktien steckt bis 2027 das größte Wachstumspotenzial

VW-Aktie tiefer: VW zeigt fahrerlosen E-Bulli - Zulassung ab 2027 angestrebt