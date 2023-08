Xpeng-Aktie springt in Hongkong zweistellig hoch: Tesla-Rivale Xpeng kooperiert mit DiDi Global

Partnerschaft

Der chinesische E-Autobauer Xpeng hat eine Partnerschaft mit dem Fahrdienstvermittler DiDi Global geschlossen. Die Aktie des Tesla-Konkurrenten zieht daraufhin in Hongkong kräftig an.

• Xpeng und Didi Global mit strategischer Partnerschaft

• Xpeng plant E-Modell für den Massenmarkt unter neuer Marke

• DiDi Global wird strategischer Aktionär bei Xpeng

Der E-Autobauer Xpeng hat am Sonntag via Pressemitteilung bekanntgegeben, dass er eine strategische Partnerschaft mit DiDi Global geschlossen hat, um "die Einführung intelligenter Elektrofahrzeuge und Technologien im Massenmarktsegment zu beschleunigen". Dafür werde Xpeng im kommenden Jahr eine neue E-Auto-Marke an den Start bringen, die sich an den Massenmarkt richtet. Ein Smart-EV-Modell der A-Klasse soll unter der neuen Marke, die den Projektnamen "MONA" trägt, ebenfalls bereits 2024 auf den Markt kommen und preislich im Bereich von 150.000 RMB liegen - das entspricht etwa 19.000 Euro.

"DiDi wird das Projekt 'MONA' durch sein Mobilitätsökosystem mit Zugang zu seinem landesweiten Shared-Mobility-Markt unterstützen. Diese Partnerschaft wird dem Unternehmen den Weg ebnen, äußerst beliebte Smart-EV-Modelle für das Massenmarktsegment im Preisbereich von 150.000 RMB zu bauen", heißt es in der Pressemitteilung von Xpeng. Es werde außerdem eine strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Marketing, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Aufladen, Robotaxis und internationale Marktexpansion geprüft.

DiDi erhält Beteiligung an Xpeng

Im Rahmen der Übereinkunft wird Xpeng nach eigenen Angaben Stammaktien der Klasse A ausgeben, die etwa 3,25 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals des Unternehmens ausmachen, um Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Smart EV-Projekt von DiDi zu erwerben. DiDi werde dadurch zum strategischen Aktionär des Tesla-Konkurrenten. "DiDi hat sich der Förderung gemeinsamer, elektrischer und intelligenter Mobilität verschrieben", wird DiDi-CEO Cheng Wei in der Pressemitteilung zitiert. "Wir werden unsere Kooperation mit Xpeng in mehreren Bereichen weiter ausbauen, und so den Wandel der Transport- und Automobilindustrie vorantreiben.".

Bei den Anlegern kommen die Nachrichten gut an. Die Xpeng-Aktie springt am Montag an der Börse in Hongkong zeitweise um 10,68 Prozent auf 72,05 Hongkong Dollar nach oben.

