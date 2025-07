Portugal leitet Privatisierung staatlicher Fluggesellschaft TAP in die Wege

Von Mauro Orru

DOW JONES--Die portugiesische Regierung macht Ernst mit der Privatisierung der staatlichen Airline TAP. Wie Premierminister Luis Montenegro mitteilte, will die Regierung einen Anteil von 49,9 Prozent an TAP Air Portugal verkaufen. Sie hoffe, 44,9 Prozent an private Investoren und die verbleibenden 5 Prozent an die Beschäftigten der staatlichen Fluggesellschaft abtreten zu können, sagte er. Hauptdrehkreuz der Airline soll dabei Lissabon bleiben.

Die Entscheidung, die Fluggesellschaft zu privatisieren, ebnet den Weg für eine weitere Konsolidierung in der europäischen Luftfahrtbranche. Vor fast zwei Jahren hatte die damalige portugiesische Regierung bereits Pläne zum Verkauf einer Beteiligung an TAP vorgestellt. Im Jahr 2023 bekundeten die British-Airways-Muttergesellschaft International Consolidated Airlines Group, Lufthansa und Air France-KLM Interesse an TAP.

