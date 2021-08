Hype bei Kleinanlegern: Robinhood-Aktie mutiert zum Börsenhelden

€uro am Sonntag

Am Dienstag der abgelaufenen Woche mutierte die Aktie zur Kursrakete und legte 24 Prozent zu. Am Mittwoch beschleunigte sie ihren Höhenflug, schoss in der Spitze um 82 Prozent nach oben - auf Intraday-Basis bis auf 85 US-Dollar - und ging mit plus 50 Prozent bei über 70 Dollar aus dem Handel. Zeitweise wurden die Papiere vom Handel ausgesetzt. Bei ihrem Börsendebüt war die Robinhood-Aktie noch zu 38 Dollar und damit am unteren Ende der Preisspanne zugeteilt worden.

Am Donnerstag nahmen etliche Anleger ihre Gewinne mit, die Aktie verlor über 27 Prozent. Zum Wochenausklang aber greifen wieder viele Investoren auf dem ermäßigten Niveau zu, sodass sich der Titel an der NASDAQ aktuell um 14,40 Prozent auf 58,72 Dollar hochschwingt.

Als Gründe für die Rally werden Übernahmespekulationen, der Einstieg von Starinvestorin Cathie Wood mit ihrem ARK-Innovation-Fonds, aber auch ein neuer Hype bei Kleinanlegern genannt. (Redaktion €uro am Sonntag)















