Citi-Aktie freundlich: NAB übernimmt australisches Privatkundengeschäft der Citigroup

Die Bank werde den Preis für den Nettovermögenswert in bar zuzüglich einer Prämie von 250 Millionen australischen Dollar (umgerechnet 156,3 Millionen Euro) zahlen. Der Chef des australischen Kreditinstituts, Ross McEwan, erklärte, die geplante Übernahme unterstütze die Wachstumsambitionen der NAB im Privatkundengeschäft. Die geplante Übernahme will die NAB vollständig aus dem bestehenden Vermögen finanzieren. Das Privatkundengeschäft der Citigroup hatte Ende Juni in dem Land ein Kreditvolumen von rund 12,2 Milliarden australische Dollar und Einlagen von rund 9,0 Milliarden Dollar.Dies ist die erste Transaktion unter Citi-CEO Jane Fraser im Rahmen des Konzernumbaus. Fraser hatte im März die Unternehmensführung bei der US-Bank übernommen und rasch eine Umstrukturierung angekündigt, bei der das Verbrauchergeschäft in 13 globalen Märkten aufgegeben werden soll, um die Bank zu vereinfachen und auf einige wenige globale Zentren zu konzentrieren. Sie beabsichtigt, die weitläufige Bank weiter zu verschlanken und die Gewinne und Renditen zu steigern, um die Lücke zu den Konkurrenten zu schließen.

Derzeit gewinnt die an der NYSE notierte Citigroup-Aktie 0,62 Prozent auf 71,51 Dollar.

